Milan Skriniar'ın lisansı ne zaman çıkacak?

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Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı; Skriniar da PSG'nin, Beşiktaş forması giyen Ndour'u satmasını bekliyor.

Sarı-lacivertlilerin İstanbul'a getirdiği Slovak stoper, henüz sözleşmeye imza atamadı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, "Skriniar'ın transferi çok yakında açıklanacak. PSG kiralık oyuncu sayısıyla ilgili problemi çözmek üzere. Oyuncunun sağlık kontrolünden kaynaklanan bir sorun yok." diyerek herhangi bir problem olmadığını ifade etti.

"ARTIK SAHAYA ÇIKMAK İSTİYORUM!"

Slovak yıldız da krizin bir an önce çözülmesini istiyor.

Sahaya sarı-lacivertli formayla çıkmak için sabırsız olduğunu dile getiren Skriniar, Göztepe maçında Kadıköy'deki atmosfere hayran olmuştu.