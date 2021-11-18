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- Milan, Zlatan Ibrahimovic ile sözleşme uzatacak
Milan, Zlatan Ibrahimovic ile sözleşme uzatacak
- Haber Merkezi
- 18.11.2021 - 13:55
- Güncelleme : 18.11.2021 - 14:43
Milan ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Zlatan Ibrahimovic, Milan'da olmaktan mutluyken, kulübün de oyuncunun yıllık 7 milyon euroyu bulan maaşına rağmen bu birlikteliğin devam etmesi taraftarı olduğu yazıldı.
DÜNYA KUPASI İÇİN ŞARTI VAR
Kasım-Aralık 2022'de Katar'da yapılacak olan 2022 Dünya Kupası'nda İsveç ile forma giymek isteyen Ibrahimovic'in, düzenli forma giymeye devam etme talebi bulunuyor.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off hakkı kazanan İsveç, Türkiye A Milli Futbol Takımımızın da muhtemel rakipleri arasında.
Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında İsveç'in yani sıra Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya ve Galler bulunuyor.
8 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST
Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek. Bu sezon Milan forması ile 8 maça çıkan Ibrahimovic, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.
İsveçli hücumcu, kulübü ile olan sözleşmesini Haziran 2023'e kadar uzatması halinde kontratının sonunda 42 yaşında olacak.