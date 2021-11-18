Milan, Zlatan Ibrahimovic ile sözleşme uzatacak

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, İtalyan basınında yer alan haberlere göre kulübü ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Milan ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Zlatan Ibrahimovic, Milan'da olmaktan mutluyken, kulübün de oyuncunun yıllık 7 milyon euroyu bulan maaşına rağmen bu birlikteliğin devam etmesi taraftarı olduğu yazıldı.

DÜNYA KUPASI İÇİN ŞARTI VAR

Kasım-Aralık 2022'de Katar'da yapılacak olan 2022 Dünya Kupası'nda İsveç ile forma giymek isteyen Ibrahimovic'in, düzenli forma giymeye devam etme talebi bulunuyor.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off hakkı kazanan İsveç, Türkiye A Milli Futbol Takımımızın da muhtemel rakipleri arasında.

Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında İsveç'in yani sıra Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya ve Galler bulunuyor.

8 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST

Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek. Bu sezon Milan forması ile 8 maça çıkan Ibrahimovic, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

İsveçli hücumcu, kulübü ile olan sözleşmesini Haziran 2023'e kadar uzatması halinde kontratının sonunda 42 yaşında olacak.