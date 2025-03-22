Milli ara Galatasaray'a yaramadı

Haber Merkezi

Süper Lig'de geride kalan 28 hafta sonunda 71 puan toplayan Galatasaray, milli araya 1 maç fazlayla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde lider girdi.

Üst üste 3. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'a milli ara yaramadı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılarda, 6 futbolcu sakatlık geçirdi.

ROLAND SALLAI

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, kasığındaki sakatlık nedeniyle Türkiye - Macaristan maçında forma giyemedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ, KAAN AYHAN VE YUNUS AKGÜN

Galatasaray'ın milli futbolcuları Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz, Macaristan maçında sakatlandı.

Kaan Ayhan, Macaristan maçının ilk yarısında sakatlandı ve yerini Mert Müldür'e bıraktı. Macaristan maçının ilk yarısında ayağına darbe alan Barış Alper Yılmaz ise mücadelenin ikinci yarısında yerini Deniz Gül'e bıraktı.

Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nın cuma günü yaptığı antrenmanda yer almadı.

A Milli Takım'da Macaristan ile oynanan maç öncesi antrenmanlara çıkmayan Yunus Akgün, maç kadrosunda yer almadı.

TFF, Macaristan maçının ardından yaptığı açıklamada ise Yunus'un sakatlığı nedeniyle Macaristan ile oynanacak rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceğini ve 24 yaşındaki futbolcunun aday kadrodan çıkartıldığını duyurdu.

DAVINSON SANCHEZ

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, Brezilya ile oynanan maçta Alisson Becker ile çarpışmasının ardından oyundan çıktı.

Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, daha sonra yaptığı açıklamada başarılı savunma oyuncusunun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Lorenzo, şunları dedi:

Davinson Sanchez'in durumu iyi, iyileşiyor. Bir baş dönmesi yaşadı ve bu yüzden doktorumuz önlem olarak oyundan çıkması gerektiğini söyledi ama durumu iyi.

ALVARO MORATA

İspanyol basınından Radio Marca, Alvaro Morata'nın rahatsızlığı nedeniyle İspanya'nın cuma günü yaptığı antrenmana katılmadığını duyurdu.

İspanyol basınındaki haberde, Morata'nın durumunun ciddi olmadığı ve pazar günü Hollanda'ya karşı sahada olacağı belirtildi.