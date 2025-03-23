Milli ara kulüplerimize yaramadı: 4 büyüklerde sakatlıklar yaşandı

Haber Merkezi

Süper Lig'e verilen milli arada kulüplerin korktukları başlarına geldi.

Ülkelerinin milli takımlarına giden birçok futbolcu sakatlık yaşayıp ya erken geri döndü ya da ligin son düzlüğü öncesinde çeşitli sağlık sorunlar yaşadı.

Özellikle milli ara dönüşü Beşiktaş’la karşılaşacak Galatasaray’da 6 futbolcunun çeşitli sağlık sorunları yaşaması dikkat çekti.

FENERBAHÇE

En ağır darbeyi ise milli maçta burnu kırılan Fenerbahçeli Edin Dzeko aldı.

Bosna Hersek’in Romanya deplasmanında 1-0 kazandığı maçta rakibin yüzüne darbesiyle burnu kırılan 39 yaşındaki santrafor, yarınki Güney Kıbrıs maçının kadrosundan çıkarıldı.

Ameliyata gerek duymayan Edin Dzeko, salı günü İstanbul’a gelecek.

EN ÇOK SAKATLIK GALATASARAY

Kaan Ayhan, Macaristan maçının ilk yarısında sakatlanan ve oyuna devam edemedi, rövanş öncesi kadrodan çıkarıldı.

Barış Alper Yılmaz, Macaristan maçında sakatlık yaşasa da ciddi bir durumu yok. Milli takımın dünkü idmanında yer aldı.

Yunus Akgün, sakatlığı nedeniyle ilk Macaristan maçında oynayamadı, rövanş kadrosundan çıkarıldı.

Davinson Sanchez, Brezilya-Kolombiya maçında rakip kaleci ile çarpışıp kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. 26 Mart’ta Paraguay’a karşı oynayıp oynayamayacağı kontrollerin ardından belli olacak.

Alvaro Morata'nın ise İspanya kampında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle idman kaçırdı. Ciddi bir durumunun olmadığı belirtildi.

Rolland Sallai de sakatlığı nedeniyle Türkiye karşısında forma giyemedi. İkinci maçta oynaması şüpheli.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta da Mert Günok, sakatlığı nedeniyle ilk Macaristan maçında oynayamadı, rövanş kadrosundan çıkarıldı.

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da da Ukrayna U21 Milli Takımı kampında sakatlanan genç stoperin sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edildi.

Trabzon’a dönen Batagov’un tedavisine başlandı.