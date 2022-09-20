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Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlayacak? Milli maç takvimi...

Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlayacak? Milli maç takvimi...

Süper Lig'in heyecanlı maçlarına milli ara verildi. Millilerimizi izleyeceğimiz bu aranın ne zaman biteceği ise merak konusu olmaya başladı. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor? Lig ne zaman başlayacak?