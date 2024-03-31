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Milli arada Galatasaray'da sakat isimler iyileşti

Milli arada Galatasaray'da sakat isimler iyileşti Süper Lig'de oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakat oyuncular iyileşti. Sarı-kırmızılılar milli arada tam kadro oldu.