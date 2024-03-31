Milli arada Galatasaray'da sakat isimler iyileşti

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya gelecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka 2 Nisan Salı akşamı saat 20.30'da başlayacak.
Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip Hatayspor maçı için hazırlıklarını milli ara döneminde de sürdüren lider Galatasaray, Antalya kampını tamamlayıp İstanbul'a döndü.
Futbolcular milli takımdan döndü
Çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı takımda milli ara yüzleri güldürdü.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılarda milli takıma katılan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Hakim Ziyech ve Barış Alper Yılmaz aranın bitişiyle idmanlara katıldı.
Sakat isimler hazır hale geldi
Sakatlık nedeniyle Rizespor ve Kasımpaşa maçlarını kaçıran Davinson Sanchez'in yanı sıra devre arasında kadroya katılan Serge Aurier tamamen iyileşti.
İki oyuncu da Galatasaray'ın yaptığı antrenmana yer aldı. Böylelikle Galatasaray'da sakat oyuncu kalmadı.
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