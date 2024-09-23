Milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'te hayatını kaybetti

Eski milli basketbolcumuz Asım Pars, 48 yaşında hayata veda etti.
Bosna Hersek'in Tuzla kantonu Tojsici Mahallesi'nde bulunan aile evinde cansız bedenine ulaşılan Asım Pars'ın intihar ettiği ortaya çıktı.
Tuzla Kantonu İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.40 civarwında Kalesija Polis Karakolu, Asım'ın Tojsici'de bulunan evinde intihar ettiğine dair bir ihbar aldı. Polis memurları, Asım'ın kendini asarak intihar ettiğini doğruladı." denildi ve intiharın nedeninin daha sonra belirleneceği bildirildi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE OYNADI
Uzun yıllar Türk basketboluna hizmet eden 2.13 uzunluğundaki pivot,, 12 Dev Adam'ın 2001'de Avrupa ikincisi olan kadrosunda da yer aldı.
Galatasaray, Ülkerspor, TOFAŞ, Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Karşıyaka gibi kulüplerde forma giyen Asım Pars, parkelere 2013 yılında veda etmişti.
Pars'ın cansız bedeni Bosna Hersek'teki evinde bulundu.
TBF'DEN PAYLAŞIM
Federasyondan yapılan paylaşımda, "Milli Takımımızın eski basketbolcularından Asım Pars’ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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