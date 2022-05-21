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    Milli futbolcu Merih Demiral baba oldu

    Milli futbolcu Merih Demiral baba oldu

    Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, eşi Heidi Lustaku ile çocuk sahibi olduklarını duyurdu.
    • 21.05.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 09:52
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    A Milli Takım 'ın ve Atalanta'nın yıldız stoperi Merih Demiral, yaklaşık 1 yıl önce hayatını sessiz sedasız İsviçreli fotomodel Heidi Lushtaku ile birleştirmişti.

    Demiral çifti, yaklaşık 1 ay önce erkek çocuk sahibi oldu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Merih, ilk kez sosyal medya hesabından eşi Lushtaku ve oğlunun fotoğrafını paylaştı.

    Milli futbolcu Merih Demiral baba oldu #1

    41 maçta oynadı

    Bonservisi İtalyan devi Juventus'ta bulunan ve Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Merih, bu sezon çıktığı 41 resmi maçta 2 gol, 3 asistle skor katkısı verdi. Takımın gözlerinden olan yıldız stoperin güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.

    Milli futbolcu Merih Demiral baba oldu #2


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