Milli futbolcu Salih Özcan: İnşallah lider olarak turnuvaya geçeriz A Milli Futbol Takımı'nın genç oyuncusu Salih Özcan, 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu son maçında Galler'i mağlup ederek EURO 2024'e lider olarak katılmak istediklerini söyledi.

AA

A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncularından Salih Özcan, 18 Kasım Cumartesi günü Berlin'de özel maçta Almanya ve 21 Kasım Salı günü ise Cardiff'te EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Almanya doğumlu olan Salih, Berlin'deki maçın kendisi için ayrıca önemli olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Fiziksel ve mental durumumuz iyi"

"Almanya’da yaşadığımdan dolayı benim için güzel bir duygu. Takım olarak ciddi ve önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Güzel bir test olacağını düşünüyorum. Almanya'da yaşayan Türkler için de güzel olacak, onların desteğini bekliyoruz. Fiziksel ve mental durumumuz iyi. Almanya maçının güzel bir maç olacağını, iyi bir maç çıkartacağımızı düşünüyorum."

"İnşallah son maçımızda da 3 puanı alırız ve lider olarak turnuvaya geçeriz"

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile iyi bir hava yakaladıklarını aktaran Salih Özcan şunları söyledi:

"Montella Hoca ile birlikte çok fazla taktiksel analiz yaptık. Takıma iyi geldi. Özellikle Hırvatistan maçında onlara dikkat ettik, başardık. Takımda kalite var. Taktik olarak iyi olan takımlara karşı, iyi durursak puanları alırız. İnşallah son maçımızda da 3 puanı alırız ve lider olarak turnuvaya geçeriz."

"İsmail ile birbirimizi iyi tamamladık"

Salih, "İsmail Yüksek ile orta sahadaki uyumunuz iyi gözüküyor. Sen bu konuda neler söylemek istersin?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İsmail ile birbirimizi iyi tamamladık. İyi oynuyoruz. Özellikle son 2 maçta beraber iyi oynadık. Orta sahayı iyi kapattık. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki iki maçta da böyle oynarız. İsmail beni çok destekliyor ve bana yardım ediyor."

"Güçlü takımlara karşı sahada taktik olarak iyi olmamız gerekiyor"

Milli futbolcu, EURO 2024'e katılma hakkını elde ettikleri için mutlu olduklarını ancak motivasyonlarını kaybetmediklerinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Heyecanlıyız. Zor bir turnuva olacağını düşünüyorum. Takımlar da iyi olacak. Bizim de takım olarak kendimize güvenmemiz lazım. Güçlü takımlara karşı sahada taktik olarak iyi olmamız gerekiyor. İyi bir şampiyona çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Bütün ailem orada. Ama Almanya’da yaşayan Türkler için de güzel bir duygu olacak. Milyonlarca kişi orada oturuyor. İnşallah onların desteğini orada göreceğiz. Güzel bir turnuva olacak."

Salih Özcan, kariyer hedeflerinin sorulması üzerine ise, "Ben gelecek 2-3 seneye bakmıyorum. Çok şükür şu an iyi gidiyorum. Sakatlık yok. Takım olarak EURO 2024’te iyi bir turnuva geçirmek istiyoruz. Şu anda onu düşünüyorum. Geleceği Allah bilir." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)