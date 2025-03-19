Milli futbolcularımızın keyifli anları: Ülke bayrağından futbolcu bilme oyunu oynadılar

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü sahasında Macaristan'ı ağırlayacak.
Millilerimiz, Macaristan ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.
Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, daha sonra Macaristan müsabakasının taktiği üzerine çalıştı.
Teknik ve taktiksel çalışmanın ardından dinlenmeye geçen Millilerimizden bir paylaşım geldi.
BİLEMEYENLER YASTIĞI YEDİ...
Milli futbolcularımız, kampta 'ülke bayrağından futbolcu bilme' oyunu oynadı.
Merih Demiral, Uğurcan Çakır, İrfan Can Kahveci ve Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı oyunda, ülkelerin bayrağını bilemeyenlere yastıklarla vuruldu.
Ortaya keyifli anların çıktığı paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte o paylaşım...
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