Milli maçlar ne zaman 2022? Türkiye UEFA Uluslar Ligi maç programı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Takım'ın maç programı belli oldu ve heyecan dolu bekleyiş başladı. Peki milli maçlar ne zaman 2022? İşte Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi maç programı....

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta birbirinden önemli 4 maça çıkacak.

Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Milli maçları kaçırmak istemeyen futbolseverler, haziran ayında başlayacak olan maçların tarihlerini merak ediyor.

Ay-yıldızlıları desteklemeyek isteyenler, UEFA Uluslar Ligi maç programını araştırıyor. Peki Milli maçlar ne zaman 2022? İşte Türkiye UEFA Uluslar Ligi fikstürü...

2022 Milli maçlar ne zaman, hangi tarihte?

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımızın maç programı belli oldu.

Türkiye'nin maç programı şu şekilde:

Türkiye - Feroe Adaları: 4 Haziran 2022 Cumartesi 21.45

Litvanya - Türkiye: 7 Haziran 2022 Salı 21.45

Lüksemburg - Türkiye: 11 Haziran 2022 Cumartesi 21.45

Türkiye - Litvanya: 14 Haziran 2022 Salı

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta onayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Aday kadro şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Cenk Özkaçar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Tiago Çukur, Umut Bozok

Türkiye-Faroe Adaları maçı bilet fiyatları

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Faroe Adaları maçı, 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

İşte bilet fiyatları: