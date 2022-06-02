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    Milli maçlar ne zaman 2022? Türkiye UEFA Uluslar Ligi maç programı

    UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Takım'ın maç programı belli oldu ve heyecan dolu bekleyiş başladı. Peki milli maçlar ne zaman 2022? İşte Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi maç programı....
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 13:39
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    Milli maçlar ne zaman 2022? Türkiye UEFA Uluslar Ligi maç programı

    A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta birbirinden önemli 4 maça çıkacak.

    Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

    Milli maçları kaçırmak istemeyen futbolseverler, haziran ayında başlayacak olan maçların tarihlerini merak ediyor.

    Ay-yıldızlıları desteklemeyek isteyenler, UEFA Uluslar Ligi maç programını araştırıyor. Peki Milli maçlar ne zaman 2022? İşte Türkiye UEFA Uluslar Ligi fikstürü...

    2022 Milli maçlar ne zaman, hangi tarihte?

    UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımızın maç programı belli oldu.

    Türkiye'nin maç programı şu şekilde:

    • Türkiye - Feroe Adaları: 4 Haziran 2022 Cumartesi 21.45
    • Litvanya - Türkiye: 7 Haziran 2022 Salı 21.45
    • Lüksemburg - Türkiye: 11 Haziran 2022 Cumartesi 21.45
    • Türkiye - Litvanya: 14 Haziran 2022 Salı

    A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta onayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

    Aday kadro şu şekilde:

    Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

    Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Cenk Özkaçar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz

    Orta saha: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu

    Forvet: Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Tiago Çukur, Umut Bozok

    Milli maçlar ne zaman 2022? Türkiye UEFA Uluslar Ligi maç programı #1

    Türkiye-Faroe Adaları maçı bilet fiyatları

    A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek.

    Türkiye - Faroe Adaları maçı, 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

    İşte bilet fiyatları:

    • 1. Kategori Fiyat: ₺100,00
    • 2. Kategori Fiyat: ₺50,00

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