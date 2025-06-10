Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2026 MotoGP'de yarışacak

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Dünya Superbike Şampiyonası'nda çok sayıda başarıya imza atan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, devler sahnesine adım atıyor.

Razgatlıoğlu, şimdi de dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de boy gösterecek.

MOTOGP'DE YARIŞACAK İLK TÜRK OLACAK

Pramac Yamaha, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026 itibarıyla takıma katılacağını açıkladı.

Toprak, böylece MotoGP'de yarışan ilk Türk sürücü olacak.

TARİHİ BAŞARI

Geçtiğimiz sezonu Ducati ile tamamlayan takım, bu sezonda Yamaha ile yarışmaya başlamıştı.

Toprak'ın MotoGP'ye geçişi, yalnızca kişisel kariyerinde bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Türkiye'nin motor sporları tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarı olarak da kayda geçiyor.