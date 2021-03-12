Milli Takımımızın rakibi Norveç'in aday kadrosu açıklandı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibimiz olan Norveç, 27 Mart'ta oynanacak karşılaşma için aday kadrosunu duyurdu.

2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Takım'ın 27 Mart'ta deplasmanda karşılaşacağı Norveç'in aday kadrosu açıklandı.

Kadroda, Galatasaray'da forma giyen Martin Linnes ile Trabzonspor'un eski oyuncusu Alexander Sörloth da yer aldı.

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken tarafından belirlenen 31 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:



Kaleci: Rune Jarstein (Hertha BSC Berlin), Andre Hansen (Rosenborg BK), Sten Grytebust (FC Kopenhag), Kristoffer Klaesson (Valerenga Fotball)



Defans: Birger Meling (Nîmes Olympique), Haitam Aleesami (FC Rostov), Martin Linnes (Galatasaray), Jonas Svensson (AZ Alkmaar), Julian Ryerson (1. FC Union Berlin), Kristoffer Ajer (Celtic FC), Stefan Strandberg (FC Ural), Ruben Gabrielsen (Toulouse FC), Stian Gregersen (Molde FK), Marius Lode (FK Bodo/Glimt), Leo Ostigard (Coventry City FC)



Orta Saha: Fredrik Midtsjo (AZ Alkmaar), Mathias Normann (FC Rostov), Morten Thorsby (UC Sampdoria), Iver Fossum (Aalborg BK), Patrick Berg (FK Bodo/Glimt), Martin Odegaard (Arsenal FC), Sander Berge (Sheffield United FC), Mohamed Elyounoussi (Celtic FC), Jens Petter Hauge (AC Milan), Mats Moller Daehli (1. FC Nürnberg)



Forvet: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Alexander Sörloth (RB Leipzig), Joshua King (Everton FC), Jorgen Strand Larsen (FC Groningen), Kristian Thorstvedt (KRC Genk), Tokmac Nguen (Ferencvarosi TC)





MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Norveç-Türkiye müsabakasıi ev sahibi ülkede Covid-19 nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 27 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda oynanacak.



A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda, 30 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Letonya ile karşılaşacak. Her iki karşılaşmaya da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.