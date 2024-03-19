Milli takımlara en fazla futbolcu gönderen takımlar Süper Lig'den milli takımlara giden futbolcu sayısı netleşti. Yaklaşık 90 futbolcu milli takım için davet alırken milli takıma en fazla futbolcu gönderen takım da belli oldu.

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Süper Lig'de heyecan dorukta! Birçok kulüp oyuncularını milli takımlarına gönderdi.

Bu milli ara döneminde ligimizden yaklaşık 90 futbolcu milli takımlara davet aldı. Bu davetler, Türkiye'nin dört bir yanındaki kulüplerin oyuncularını ulusal görevler için ayrılmasına neden oldu.

Bu durum, kulüplerin antrenman kadrolarını yeniden düzenlemelerine ve milli takımlar için oyuncu eksikliği yaşamalarına yol açtı.

En fazla futbolcuyu Fenerbahçe gönderdi

Bu dönemde en fazla futbolcu gönderen kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekip, milli takımlara 11 futbolcu gönderirken, en az futbolcu gönderen kulüpler ise İstanbulspor ve Kasımpaşa oldu.

Fenerbahçe'nin ardından en fazla futbolcu gönderen takım ise 9 futbolcu ile Beşiktaş oldu. Trabzonspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Ankaragücü ise altışar futbolcu gönderirken, Galatasaray'dan bu sayı sakatlıkların da etkisiyle 5'te kaldı.

Milli ara dönemi, kulüplerin kadrolarını yeniden düzenlemelerine ve oyuncularını milli takımlara göndermelerine neden olarak, lig mücadelelerinde dengeleri değiştirebilir. Bu süreçte sakatlık durumları da takımların oyuncu sayılarını etkileyerek, ligdeki rekabeti değiştirebilir.

Fenerbahçe'den A milli takımlarına çağrılan futbolcular:

Edin Dzeko, Rade Krunic (Bosna-Hersek), Dusan Tadic (Sırbistan), Michy Batshuayi (Belçika), İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, İsmail Yüksek (Türkiye), Dominik Livakovic (Hırvatistan), Sebastian Szymanski (Polonya), Alexander Djiku (Gana), ve Bright Osayi-Samuel (Nijerya).

Beşiktaş'tan A milli takımlara çağrılan futbolcular:

Vincent Aboubakar (Kamerun), Milot Rashica (Kosova), Daniel Amartey (Gana), Omar Colley (Gambiya), Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan), Mert Günok, Semih Kılıçsoy (Türkiye), Arthur Masuaku (Demokratik Kongo) ve Ernest Muci (Arnavutluk).

Trabzonspor'dan A milli takımlara çağrılan futbolcular:

Mahmoud Trezeguet (Mısır), Thomas Meunier (Belçika), Enis Bardhi (Kuzey Makedonya), Nicolas Pépé (Fildişi Sahili), Uğurcan Çakır (Türkiye) ve Stefano Denswil (Surinam).

Galatasaray'dan A milli takımlara çağrılan futbolcular:

Hakim Ziyech (Fas), Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Türkiye) ve Victor Nelsson (Danimarka).