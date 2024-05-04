Milot Rashica, Beşiktaş formasıyla 5. golünü attı Beşiktaş’ın kanat oyuncusu Milot Rashica, Çaykur Rizespor ağlarını havalandırarak bu sezon 5. golüne ulaştı.

İHA

Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlıların kanat oyuncusu Milot Rashica, Rizespor karşısında 65. dakikada takımının 2. golünü kaydetti.

Rashica böylece bu sezon Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla 5 gol, 5 asist olmak üzere 10 gole doğrudan katkı sağladı.

5 gol 5 asistle mücadele ediyor

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 28 müsabakada görev alan Kosovalı oyuncu, Sivasspor, Adana Demirspor, Rizespor (2) ve Fatih Karagümrük ağlarını sarsmayı başardı.

Milot Rashica, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Konyaspor, Antalyaspor ve Ankaragücü mücadelelerinde de 1’er asist yapma başarısı gösterdi.

Rizespor müsabakasına 11’de başlayan Rashica, 90 dakika sahada kaldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)