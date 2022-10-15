Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
360.688
-0.33%
BTXN Coin
9.60
-4.47%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Milot Rashica: Bizim için hayal kırıklığı oldu

    Galatasaray'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, 2-1 kaybedilen Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 15.10.2022 - 22:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milot Rashica: Bizim için hayal kırıklığı oldu

    Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1 kazandı.

    Milot Rashica, Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

    "Bizim için hayal kırıklığı oldu"

    Milot Rashica yaptığı açıklamada, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. Benim için de hayal kırıklığı oldu. Biz her maçı kazanmaya çıktığımız için böyle oluyor." dedi.

    Milot Rashica: Bizim için hayal kırıklığı oldu #1

    "Pozitif şeylere dikkat edeceğiz"

    Rashica ayrıca, "Bir sonraki maçı yine kazanmaya çıkacağız. Pozitif şeylere dikkat edeceğiz." ifadelerini kullandı.


    Şerif Kunt: Futbol oynayan en yaşlı oyuncu unvanı için çalışıyorum
    Futbol

    Şerif Kunt: Futbol oynayan en yaşlı oyuncu unvanı için çalışıyorum

    Konya'da kaçakçılık denetimi: Fazla sayıda makaron ele geçirildi
    3. Sayfa

    Konya'da kaçakçılık denetimi: Fazla sayıda makaron ele geçirildi

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 14 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
    Gündem

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 14 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Görüş Bildir