Milot Rashica: Bizim için hayal kırıklığı oldu

Milot Rashica: Bizim için hayal kırıklığı oldu

Galatasaray'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, 2-1 kaybedilen Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1 kazandı.

Milot Rashica, Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

"Bizim için hayal kırıklığı oldu"

Milot Rashica yaptığı açıklamada, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. Benim için de hayal kırıklığı oldu. Biz her maçı kazanmaya çıktığımız için böyle oluyor." dedi.

"Pozitif şeylere dikkat edeceğiz"

Rashica ayrıca, "Bir sonraki maçı yine kazanmaya çıkacağız. Pozitif şeylere dikkat edeceğiz." ifadelerini kullandı.