Milot Rashica: Böyle devam edersek goller gelecektir

Beşiktaş, Süper Lig’in 20’nci haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın 28 yaşındaki oyuncusu Milot Rashica, bu maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"ÇALIŞTIKÇA SERİ GALİBİYETLER DE GELECEKTİR"
Mücadeleyi değerlendiren Rashica, şunları dedi:
Kazanmak istiyorduk ve bu maçta önceki maçlara göre sahaya daha iyi reaksiyon gösterdiğimizi söyleyebilirim. Ancak mutsuzuz çünkü galibiyet istiyorduk. Biz çalışmaya devam edeceğiz ve eminim ki çalıştıkça seri galibiyetler de gelecektir.
"BÖYLE DEVAM EDERSEK GOLLER GELECEKTİR"
Maçı domine ettiklerini ifade eden Kosovalı oyuncu, sözlerini şöyle noktaladı:
Her maçı kazanmak istiyoruz, bugün maçı domine ettik. İkinci yarı top bizde kaldı ve böyle oynamamız gerekiyor. Böyle oynarsak goller gelecektir. Artık daha fazla takım gibi oynuyoruz, birbirimize yardım ediyoruz. Böyle devam edersek goller gelecektir.
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