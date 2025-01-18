Milot Rashica: Böyle devam edersek goller gelecektir

Beşiktaş, Süper Lig’in 20’nci haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki oyuncusu Milot Rashica, bu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞTIKÇA SERİ GALİBİYETLER DE GELECEKTİR"

Mücadeleyi değerlendiren Rashica, şunları dedi:

Kazanmak istiyorduk ve bu maçta önceki maçlara göre sahaya daha iyi reaksiyon gösterdiğimizi söyleyebilirim. Ancak mutsuzuz çünkü galibiyet istiyorduk. Biz çalışmaya devam edeceğiz ve eminim ki çalıştıkça seri galibiyetler de gelecektir.