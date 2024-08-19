Milot Rashica: Çok şey değişti geçen seneden Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Milot Rashica, Antalyaspor karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından "Çok şey değişti geçen seneden. Planımız çok net. Hocamız ne istediğini biliyor, onun istediklerini sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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İHA

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk hafta maçında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Beşiktaş, ikinci hafta maçında Antalyaspor'u 4-2 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri; 13 ve 23'te Ciro Immobile, 56'da Rafa Silva ve 90+5'te Muçi kaydetti. Antalyaspor'un golleri ise 1. ve 51. dakikada Samudio'dan geldi.

Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, kazanılan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"REAKSİYONUMUZDAN DOLAYI MUTLUYUZ"

Rashica zorlu mücadeleyle ilgili, şu sözleri sarf etti:

Bizim için önemli bir maçtı. 3 puanı aldık. Aslında iyi başlamadık maça ama oyunu kontrol altında tuttuk. Çok pozisyon bulduk. Maçı kazandık. İşi kendimiz kolaylaştırdık. Bu reaksiyonunuzdan dolayı mutluyuz.

"ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ GEÇEN SENEDEN"

Sözlerine devam eden yıldız isim, şunları dedi:

Çok şey değişti geçen seneden. Planımız çok net. Hocamız ne istediğini biliyor, onun istediklerini sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gelen oyuncular da çok kaliteli. İyi bir grubumuz var. Böyle devam etmek istiyoruz.

"KİMİN ASİST YAPTIĞININ, GOL ATTIĞININ ÖNEMİ YOK"

Rashica son olarak, şu ifadeleri kullandı:

Mutluyum ama önemli olan çok fazla gol atmamız, çok fazla pozisyona girmemiz. Kimin asist yaptığının, gol attığının önemi yok. Birbirimiz için savaşan bir takım olunca her şey kendiliğinden geliyor. Bunun için mutluyum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)