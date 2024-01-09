Milot Rashica: Daha fazla gol atabilirdik

Beşiktaş, Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Rizespor'la deplasmanda karşılaştı.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos da maçı tribünden takip etti.
Mücadele 4-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle sona erdi. Maçta goller; Semih Kılıçsoy (2), Milot Rashica ve Cenk Tosun'dan geldi.
Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, Rizespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.
"Daha fazla gol atabilirdik"
Rashica, şu ifadeleri kullandı:
İyi bir form grafiğine sahip bir rakibimiz vardı. Maça iyi başladık erken bir golle. Daha fazla gol atabilirdik. Bizim için bir başlangıç olur umarım.
"Hücumda çok çalışkandık"
Hücum oyuncusu ayrıca, şunları dedi:
Olmayı istediğim pozisyonlar tam da gol attığım pozisyonlar. Zaman zaman deniyorum bunları, bugün de gol oldu. Hücumda çok çalışkandık ve iyi bir iş çıkardık bugün.
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