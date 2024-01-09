Milot Rashica: Daha fazla gol atabilirdik

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Beşiktaş, Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Rizespor'la deplasmanda karşılaştı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos da maçı tribünden takip etti.

Mücadele 4-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle sona erdi. Maçta goller; Semih Kılıçsoy (2), Milot Rashica ve Cenk Tosun'dan geldi.

Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, Rizespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

"Daha fazla gol atabilirdik"

Rashica, şu ifadeleri kullandı:

İyi bir form grafiğine sahip bir rakibimiz vardı. Maça iyi başladık erken bir golle. Daha fazla gol atabilirdik. Bizim için bir başlangıç olur umarım.