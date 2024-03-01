Milot Rashica, Galatasaray'a ikinci kez rakip oluyor

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Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, teknik direktörü Fernando Santos'un görev vermesi halinde ikinci kez Galatasaray'a karşı oynayacak.
Geçen seneyi Galatasaray'da kiralık geçiren ve 2023 yazında İngiltere ekibi Norwich City'den Beşiktaş'a transfer olan Milot Rashica, teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi durumunda eski takımı Galatasaray'a karşı ikinci kez forma giyecek.
Galatasaray'da 30 maçta 6 gol atmıştı
Ligin ilk yarısında 2-1 kaybettikleri karşılaşmada da oynayan Rashica, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 30 maçta 6 gol kaydetmişti.
Sarı-kırmızılıların bir başka eski oyuncusu Gedson Fernandes ise sarı kart cezası sebebiyle müsabakada yer alamayacak.
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