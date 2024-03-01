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Milot Rashica, Galatasaray'a ikinci kez rakip oluyor

Milot Rashica, Galatasaray'a ikinci kez rakip oluyor Beşiktaşlı Milot Rashica, Fernando Santos'un görev vermesi halinde eski takımı Galatasaray'a karşı ikinci kez rakip olacak.