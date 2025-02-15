Milot Rashica: Hepimize güveniyor hocamız

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Banza'nın 17. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Beşiktaş, 53'te Rafa Silva ve 65'te Batagov'un kendi kalesine attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Milot Rashica, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"MÜCADELEMİZİ GÖSTERİYORUZ"

Maça iyi başladıklarını söyleyen Rsahica, şu ifadeleri kullandı:

İlk 15-20 dakika iyi başladık. Oyuna adapte olduk. Fırsatlar da bulduk ama 20. dakikadan sonra biraz durduk. 10-20 dakika kontrolünü rakibe verdik. İkinci yarıya iyi başladık ve iki gol bulduk. Mücadelemizi gösteriyoruz, zaten yapmamız gereken de bu.

"HEPİMİZE GÜVENİYOR HOCAMIZ"

Ole Gunnar Solskjaer'in etkisi hakkında konuşan Rashica, şu sözleri sarf etti:

Hepimize güveniyor hocamız. Geldiğinden bu yana kendisi ve ekibi bu pozitif enerjiyi bize yansıttılar. Her gün bize destek gösteriyorlar, her gün konuşuyorlar bizimle. Ben de takıma elimden geldiğinde yardım etmeye çalışıyorum.