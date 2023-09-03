Milot Rashica: Her gün daha da iyiye gidiyoruz Milot Rashica, Beşiktaş'ın Sivasspor'u mağlup ettiği mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde oynadığı 3. maçı galibiyetle tamamlayarak puanını 7'ye yükseltti.

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Milot Rashica, maçın ardından konuştu.

"Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok mutluyum. Gol attığım için mutluyum. Taraftarın önünde 3 puan almak önemliydi. Milli aradan sonra daha da güçlü döneceğiz" diyen Rashica, "Her gün daha da iyiye gidiyoruz. Yeni oyuncuların adaptasyonu idmanlarla daha da iyileşiyor. Henüz başındayız. Çok daha iyi işler yapacağız" şeklinde konuştu.

Ayrıca, "Ailem beni tribünden izledi. Golü onlarla kutlamak da çok önemliydi" ifadelerini kullandı.