Milot Rashica: Hoca yeni fikirlerle geldi Beşiktaş'ın Kosovalı oyuncusu Milor Rashica, 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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ensonhaber.com

Beşiktaş'ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Hoca yeni fikirlerle geldi"

İyi bir maç olduğunu söyleyen Rashica şunları dedi:

"Bugün çok iyi oynadık. Hepimiz elimizden geleni yaptık. Üç güzel gol attık ve sonucunda da 3 puana ulaştık. Taraftarımızı mutlu ettik. Hepimiz için çok önemli bir galibiyetti. Yeni fikirler ve farklı bir enerjiyle geldi hocamız. Buna da ihtiyacımız vardı. Herkes bir reaksiyon gösterdi. Bugün de görmüşsünüzdür oyunumuza yansıdı ve şiddetli bir oyun oynadık. Böyle devam etmeliyiz."

"Semih potansiyel sahibi bir oyuncu"

Semih Kılıçsoy'un performansını değerlendiren Rashica şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Semih ve ben değil takımımız bize yardımcı oluyor. Biz geliştiren unsur takımımız, takım arkadaşlarımız. İdmanlarda çalıştığımız şeyleri yapıyoruz. Özellikle kale önlerinde bitiricilik anlamında daha iyi olmak için çalışıyoruz. Şu anda da işe yarıyor. Semih daha genç bir oyuncu. Potansiyel sahibi bir oyuncu."

"Hocanın oyun tarzını biliyoruz"

Son olarak Fernando Santos'un oyun fikrini değerlendiren Rashica, "Hepimiz hocamızın oyun tarzını biliyoruz. Farklı fikirleri var, kendi ekibi var. Bu fikirleri bize yansıtmaya çalışıyorlar. Bu konular üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde zaman var ve daha iyi olacağız." dedi.

