Milot Rashica: İdolüm Ronaldo

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Milot Rashica, transferi ve Türkiye hakkında duygularını paylaştı.

Galatasaray’ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecini anlatan Rashica, "Galatasaray’ın transfer sürecinin başladığı günden itibaren benimle ilgilendiğini biliyordum ancak o süreçte bonservisimin bulunduğu Norwich City ile bir anlaşma sağlanamamıştı. Daha sonra transfer döneminin bitimine iki gün kala anlaşma sağlandı. Ben zaten Galatasaray’ın benimle ilgilenmesinden dolayı çok memnundum, ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Menajerimle de devamlı konuşuyordum. Galatasaray’a gelmeyi çok istiyordum. Sonunda da transferin tamamlandı ve buradayım." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray çok daha büyük bir kulüp"

Gelmeden önce de Galatasaray'ı yakından takip ettiğini belirten Rashica, şunları söyledi: "Kosovalı olduğum için Türk futbolunu ve Türkiye’yi hep yakından takip ediyorduk. Biz birbirimize benzeyen insanlarız. Açıkçası gelmeden önce de zaten Galatasaray’ın büyüklüğünü yakından biliyordum. Büyük bir hayranlıkla takip ediyorduk. Bu nedenle de burada nelerle karşılaşacağımı çok iyi biliyordum. Ama dürüst olmak gerekirse şimdi buradayım ve Galatasaray dışarıdan göründüğünden çok çok daha büyük bir kulüp. Bunu içine girdiğinizde çok daha iyi anlıyorsunuz. Her şey çok büyük bir kulüpte olması gerektiği gibi profesyonelce işliyor. Herkes profesyonelce çalışıyor ve işini çok iyi yapıyor. Burada olduğum için çok mutluyum."

"İdolüm Ronaldo"

Hayranlık duyduğu futbolcuyu anlatan Rashica, "Werder Bremen’de çok iyi bir sezon geçiriyordum. Birçok gole imza atmıştım. ‘Rocket Man’ lakabı o dönemden kalma bir şeydi. Teknik ekipten ya da oyunculardan sanırım biri ‘Rocket Man’ demeye başlamıştı bana. Bunun dışında başka özel bir takma adım olduğunu söyleyemem. Oynadığım mevkiinin aynı olması nedeniyle idolüm Cristiano Ronaldo diyebilirim. İkimizin de sağ ayağı çok güçlü. Çocukluğumdan beri onu takip ediyorum." dedi.

"Ailem Türkçe konuşuyor"

DHA'nın haberine göre; Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Rashica, "Kosovalı ve Arnavut birçok kişi yaşıyor Türkiye’de. Diğer kulüplerde oynayan Kosovalı oyuncular da var burada. Bunun dışında Türkiye, Kosova’yı ilk tanıyan ülkelerden bir tanesi. Yakın ilişkilerimiz var. Benzer insanlarız; kültürlerimiz, yediklerimiz çok çok benzer. Bu nedenle Türkiye’de yaşayan Kosovalı ve Arnavut asıllı insanlar da bana oldukça yakın ilgi gösteriyorlar. Kosova’da Galatasaray’a olan ilgilinin çok fazla olduğunu biliyordum. Ancak buraya geldikten sonda bunun çok çok fazla olduğunu anladım. Bana oradan devamlı mesaj gönderiyorlar, beni arıyorlar. Bu nedenle Galatasaray sevgisinin Kosova’da inanılmaz güçlü olduğunu söyleyebilirim. İstanbul’a çok hızlı alıştım. En güzel şehirlerden bir tanesinde yaşıyoruz. Ailem de Türkçe konuştuğu için onlar da zorluk çekmiyorlar. Burada yaşamaktan gerçekten çok keyif alıyoruz. Her gün yeni yerler gezmeyi yeni mekanlar keşfetmeyi çok seviyoruz." diye konuştu.