Milot Rashica: Kazandığımız için çok mutluyum Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Konyaspor'u 2-0 yendi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Milot Rashica, "Kazandığımız için çok mutluyum. Evimizde önemli bir galibiyet kazandık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama bazen bu olmuyor. İlk yarıda iyi değildik ama ikinci yarıda daha iyiydik. Sonrasında galibiyete ulaştığımız için mutluyuz" dedi.

"İlk yarıda rakibin oynamasına müsaade ettik"

İlk yarıdaki oyunun normalde olmaması gerektiğini söyleyen 27 yaşındaki Kosovalı futbolcu, "İlk yarıda rakibin oynamasına müsaade ettik. Biraz daha geriye çekildik. Bunun normalde olmaması gerekiyor. İkinci yarıda bunu değiştirdik. Daha ofansif oynadık ve oyunun kontrolü de bize geçti" ifadelerini kullandı.