Milot Rashica, Kosova Milli Takımı'ndan çıkarıldı! Sebebi sakatlık

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Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, Kosova Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Kosova Milli Takımı Teknik Direktörü Franco Foda, Milot Rashica'nın sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

"RASHICA KADRODA OLMAYACAK"

Foda yaptığı açıklamada, "Maalesef bazı sakatlıklarımız var. Milot Rashica, Leart Paçarada ve Bersant Celina bizimle birlikte olamayacak." ifadelerini kullandı.

Kosova, 15 Kasım'da Romanya ile deplasmanda, 18 Kasım'da ise sahasında Litvanya ile oynayacak.

RASHICA KİMDİR?

Milot Rashica, 28 Haziran 1996 tarihinde Kosova'nın Vushtrri şehrinde doğmuş, profesyonel futbolcu. Sağ kanat ve forvet arkası gibi pozisyonlarda görev yapabilen Rashica, Arnavut asıllı olup Kosova milli takımını temsil etmektedir.

Profesyonel kariyerine 2013 yılında yerel takımı KF Vushtrria'da başladı ve burada 16 yaşında ilk maçına çıktı.

Daha sonra sırasıyla Vitesse, Werder Bremen, Norwich City ve Galatasaray'da forma giydi. Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı 2022-23 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak oynadı.

2023 yılında ise Beşiktaş'a transfer oldu ve burada 2024 Türkiye Kupası ve 2024 Türkiye Süper Kupası'nı kazandı. Rashica, hem kulüplerinde hem de milli takımda etkili performanslar sergilemiş bir oyuncu olarak tanınır.