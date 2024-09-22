Milot Rashica: Maçın gidişatını zora soktuk Eyüpspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta Milot Rashica, karşılaşmas sonunda açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 6.hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u ağırladı.

Siyah-beyazlılar rakibini Immobile'nin attığı son dakika penaltısıyla 2-1 yendi.

Beşiktaş'ın Eyüpspor karşısında ilk golünü kaydeden Milot Rashica, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"MAÇIN GİDİŞATINI KENDİMİZ ZORLAŞTIRDIK"

Milot Rashica yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"3 puan için, galibiyet için çok mutluyum. Geçen hafta kaybettiğimiz puanlardan sonra galibiyetle devam etmek önemliydi. Gol atan oyuncu mutludur ama daha çok galibiyet için mutluyum. 2-3'ü bulup maçı erkenden bitirip daha rahat kazanmaktı hedefimiz. Maçın gidişatını kendimiz zorlaştırdık. Bunu geliştirmemiz lazım."

"TAKIM OLARAK ÇOK SAVAŞTIK"

Kosovalı oyuncu ayrıca, "Geçen haftaki maçı da kazanmalıydık. Şampiyonluk yolunda küçük bir engeldi. Bugün telafi etmeliydik ve ettik. Bugün takım olarak çok savaştık. Taraftarlarımızın desteğiyle zor da olsa 3 puanı aldık, bu şekilde devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.