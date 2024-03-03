Milot Rashica: Oyunun kontrolü bizdeydi

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Galatasaray, Süper Lig’in 28’inci haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren gol 2’nci dakikada kendi kalesine Al Musrati’den geldi.

Beşiktaş’ta Omar Colley ise 90’ıncı dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaşlı Milot Rashica, eski takımı Galatasaray'a mağlup oldukları derbi karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Oyunun kontrolü bizdeydi"

Mücadeleyi değerlendiren Milot Rashica, şunları dedi:

Çok üzgünüm! Sezonun en iyi oyunlarından birini oynadık ama gol atamadık. Kötü bir gol yedik, şanssızlık sonucu kendi kalemize gol attık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Galip gelemediğimiz için çok üzgünüm.