Milot Rashica saçlarını sarıya boyadı Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, stil değişikliğine gitti. 27 yaşındaki isim, saçlarını sarı renge boyadı. Hücum oyuncusunun yeni tarzı ise sosyal medyada gündem oldu.

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Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde İngiltere Championship ekibi Norwich City'den 5.25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Milot Rashica, sakatlığı nedeniyle forma giymediği bu dönemde tarz değişikliğine gitti.

Rashica, Kosova Milli Takımı ile idmanda sakatlık geçirmiş ve siyah-beyazlı takımın son 2 Süper Lig maçında forma giyememişti.

Saç rengini değiştirdi

27 yaşındaki isim, sahalardan uzak kaldığı şu günlerde saç rengini değiştirdi. Milot Rashica, stil değişimine giderek saçlarını sarı renge boyadı.

Rashica'nın eşinin yaptığı bu paylaşım ise sosyal medyada çok konuşuldu.

15 maçta 2 gol 2 asist yaptı

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri çeken hücum oyuncusu, Beşiktaş kariyerine ise istediği başlangıcı yapamadı.

Siyah-beyazlı takımla 15 resmi maça çıkan Kosovalı futbolcu, 2 gol ve 2 asistle mücadele etti.