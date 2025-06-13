Milot Rashica'dan ayrılık cevabı

Haber Merkezi

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 4. sırada noktalayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı formayı giyen Milot Rashica, hakkındaki transfer ve ayrılık haberlerine cevap verdi.

"İKİ YIL DAHA SÖZLEŞMEM VAR

Hücum oyuncusu, hakkındaki ayrılık haberlerini yalanladı.

KOHA'ya konuşan Rashica, "Beşiktaş ile iki yıl daha sözleşmem var. Şu anda orada kendimi rahat hissediyorum ve bir sorun yok." dedi.

41 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 12 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO

Beşiktaş ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan Kosovalı kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.