Milot Rashica'dan sakatlık sorusuna cevap: Duruma göre bakacağız Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, Fırsatlar bulduk ve bunları gole çevirdik. Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz." dedi. Kosovalı futbolcu, sakatlık için gelen soruya da cevap verdi.

ensonhaber.com

Türkiye Kupası son 16 turu'nda Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Mücadelenin ardından Milot Rashica basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İkinci yarıda geri döndük"

Turu geçtikleri için sevinçli olduklarını belirten Milot Rashica, "Bugün iki farklı oyun gösterdik. İlk yarı oldukça kötü oynadık. Kötü performans gösterdik. Ama ikinci yarıda geri döndük. Bir reaksiyon gösterdik. Fırsatlar bulduk ve bunları gole çevirdik. Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.

"Ben bir orta kestim ve Muleka da doğru yerdeydi"

Duran toplara çalıştıklarına dikkat çeken Rashica şunları söyledi:

"Üzerinde çalıştığımız bir şey bulduran toplar ve duran toplardaki kombinasyonlar farklı opsiyonlar üzerinde çalıştığımız şeyler ve bugün işe yaradı. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız, denediğimiz şeyler bunlar. Ben bir orta kestim ve Muleka da doğru yerdeydi, doğru yerde pozisyon aldı. Kendisi adına ve kendi adına umutluyum"

"Bugün veya yarın duruma göre bakacağız"

Sakatlığıyla ilgili gelen soruya Milot Rashica, şu cevabı verdi: