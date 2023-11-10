Milot Rashica'ya milli davet! Başakşehir maçında yok

İHA

Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim 2023 tarihinde oynanması planlanan Kosova-İsrail UEFA 2024 Eleme müsabakası, UEFA’nın kararı doğrultusunda 12 Kasım Pazar günü yapılacak.

Siyah-beyazlıların Kosovalı oyuncusu Milot Rashica da Kosova Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Rashica, bu süreçte Beşiktaş'ın Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.

"Maçın aday kadrosuna davet edilmiştir"

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kosovalı futbolcumuz Milot Rashica, Kosova Futbol Federasyonu tarafından söz konusu maçın aday kadrosuna davet edilmiştir. FIFA talimatları doğrultusunda bugün ülkesine giderek milli takım kampına katılacak olan Milot Rashica, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda Rams Başakşehir ile oynayacağı müsabakanın kadrosunda yer alamayacaktır.