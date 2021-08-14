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    Min-Jae Kim, takım arkadaşlarıyla tanıştı

    Min-Jae Kim, takım arkadaşlarıyla tanıştı

    Fenerbahçe’nin yeni stopeti Min-Jae Kim, Can Bartu Tesisleri’ne gelerek takım arkadaşları ve teknik heyetle tanıştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 17:36
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    Sarı-lacivertliler bir süredir İstanbul'da olan ve kulübüyle alacak problemini çözen Beijing Guoan'dan 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Min-jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

    Takıma katılan Kim, bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne gelerek takım arkadaşları ve teknik heyetle tanıştı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, “Fenerbahçemizin Çin’in Pekin Guoan takımından 4 yıllığına renklerine kattığı savunma oyuncusu Min-Jae Kim, Can Bartu Tesislerimize gelerek teknik heyet ve futbolcularımızla tanıştı.

    Min-Jae Kim, takım arkadaşlarıyla tanıştı #1

    PEREIRA İLE KISA BİR SOHBET

    Bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimize gelen Min-Jae Kim’i, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ve futbolcularımız karşıladı. Tüm teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanışan Kim, Teknik Direktörümüz Pereira ile de kısa bir sohbet gerçekleştirdi.” ifadeleri kullanıldı.

    Min-Jae Kim, takım arkadaşlarıyla tanıştı #2

    Min-Jae Kim, takım arkadaşlarıyla tanıştı #3

    Min-Jae Kim, takım arkadaşlarıyla tanıştı #4

    Min-Jae Kim, takım arkadaşlarıyla tanıştı #5

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