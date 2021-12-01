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    Miralem Pjanic, Barcelona'ya dönmek istiyor

    Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığın ardından Katalan ekibine haber yolladı. Boşnak oyuncu takımdan ayrılmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 11:26
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    Miralem Pjanic, Barcelona'ya dönmek istiyor

    Şampiyonlar Ligi'nde kendini göstermek için Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Miralem Pjanic, 5 maç sonunda 0 puan çekmeleri sonucunda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

    XAVI'YE HABER YOLLADI

    Barcelona'dan Koeman yüzünden ayrılan Boşnak futbolcunun deneyimli teknik adamın yerine Xavi'nin gelmesinin ardından Katalan takımına geri dönmek istediği öğrenildi.

    İspanyol teknik adama mesaj gönderen Pjanic'in devre arasında Barcelona'ya dönmeye hazır olduğunu söylediği belirtilirken son kararın Xavi tarafından verileceği kaydedildi.

    Miralem Pjanic, Barcelona ya dönmek istiyor #1

    11 MAÇTA 4 ASİST

    Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen Pjanic, 11 maçta 4 asist yaparak takımına katkı sağladı.

    Miralem Pjanic, Barcelona ya dönmek istiyor #2

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