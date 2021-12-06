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Miralem Pjanic, Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Borussia Dortmund maçında oynamayacak.
- Haber Merkezi
- 06.12.2021 - 12:29
- Güncelleme : 06.12.2021 - 13:07
Şampiyonlar Ligi'de deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, Miralem Pjanic kadrodan çıkarıldı.
KADRODAN ÇIKARILDI
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miralem Pjanic'de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır. B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Pjanic, ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde de sakatlığı nedeniyle süre almamıştı.