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    Miralem Pjanic formayı giydi

    Miralem Pjanic formayı giydi

    Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, siyah-beyazlı formayı giyerek ilk fotoğrafını çektirdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 10:54
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    Beşiktaş'ın Barcelona'dan transfer ettiği Miralem Pjanic, siyah-beyazlı formayı giydi ve ilk pozunu verdi.

    KARTAL POZUNU VERDİ

    Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflarda oldukça mutlu olduğu gözlemlenen Boşnak oyuncu bir klasik haline gelen kartal pozunu da vermeyi ihmal etmedi.

    Miralem Pjanic'ten Beşiktaş paylaşımı - İZLE

    Miralem Pjanic formayı giydi #1

    BEŞİKTAŞ'TAN ALACAĞI MAAŞ

    Boşnak yıldızın Kartal'dan 2.5 milyon euro alacağı ve maaşının geri kalanını Barcelona'nın üstleneceği öğrenildi.

    Miralem Pjanic formayı giydi #2

    60 MİLYON EUROYA BARCELONA'YA GİTTİ

    Juventus'ta çıktığı 171 resmi maçta 22 gol atıp, 30 asist yapmıştı. Başarılı performansının üzerine 31 yaşındaki yıldız futbolcu, 60 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonus karşılığında Juventus'tan Barcelona'ya transfer olmuştu.

    Miralem Pjanic formayı giydi #3

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