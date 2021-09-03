Miralem Pjanic formayı giydi

Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, siyah-beyazlı formayı giyerek ilk fotoğrafını çektirdi.

Beşiktaş'ın Barcelona'dan transfer ettiği Miralem Pjanic, siyah-beyazlı formayı giydi ve ilk pozunu verdi.

KARTAL POZUNU VERDİ

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflarda oldukça mutlu olduğu gözlemlenen Boşnak oyuncu bir klasik haline gelen kartal pozunu da vermeyi ihmal etmedi.

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş paylaşımı - İZLE



BEŞİKTAŞ'TAN ALACAĞI MAAŞ

Boşnak yıldızın Kartal'dan 2.5 milyon euro alacağı ve maaşının geri kalanını Barcelona'nın üstleneceği öğrenildi.





60 MİLYON EUROYA BARCELONA'YA GİTTİ

Juventus'ta çıktığı 171 resmi maçta 22 gol atıp, 30 asist yapmıştı. Başarılı performansının üzerine 31 yaşındaki yıldız futbolcu, 60 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonus karşılığında Juventus'tan Barcelona'ya transfer olmuştu.