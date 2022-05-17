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    Miralem Pjanic hasta hasta Juventus'un maçını izledi

    Miralem Pjanic hasta hasta Juventus'un maçını izledi

    Beşiktaş'ta solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle Göztepe maçının kadrosunda yer almayan Miralem Pjanic'in Juventus maçında tribünde olması siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.
    • 17.05.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 09:06
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    Beşiktaş'ta tecrübeli yıldız Miralem Pjanic taraftarların tepkisini çekti.

    Siyah-beyazlı taraftarlar, Göztepe maçının kadrosuna solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle alınmayan Pjanic'in İtalya'daki Juventus-Lazio maçını tribünden takip etmesine sert tepki gösterdi.

    Beşiktaşlı taraftarlar, yoğun bir şekilde Pjanic için tweet atarken, 32 yaşındaki futbolcunun adı Twitter'da Türkiye gündemine girdi.

    Miralem Pjanic hasta hasta Juventus un maçını izledi #1

    Bu sezon hayal kırıklığı yaşattı

    Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta performansı vasadı aşamayan bir diğer isim de Pjanic oldu. Toplam 26 maçta oynayan Boşnak yıldız sadece 4 asist yaparken son dönemde iyice düşüşe geçerek ilk 11'deki yerini de kaybetti.


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