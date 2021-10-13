Miralem Pjanic: Haziranda Barcelona'ya döneceğim

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kiraladığı Miralem Pjanic, "Haziran ayında Barcelona'da yeniden görüşeceğiz" dedi.

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, Barcelona'dan ayrılma ve Beşiktaş'a katılma kararını nasıl verdiğini Canal + Football Club'a anlattı.

İşte Pjanic'in sözleri:

"Beşiktaş'ın teklifini düşünmek için önümde sadece 1 saatlik sürem vardı. Her şey son dakikada gerçekleşti."





"KOEMAN BENİ OYNATMAYACAKTI"

"Barcelona'da işlerin benim için değişmeyeceğini biliyordum. Koeman değişmeyecekti. Beni oynatmayacaktı. Koeman, sebep göstermeden beni takımdan kesti. Bana bir açıklama yapmadı. Benim için işler açıktı. Barcelona'da kalırsam futbol oynayamayacaktım.

Ronald Koeman ile çalışmak imkansızdı. Ben oynamak, eğlenmek ve Barcelona'da neler yapabileceğimi insanlara göstermek istiyorum. Ben Koeman'a karşı bir hata yapmadım."





"YÖNETİCİLER DE ANLAMADI"

"Oyuncu olarak neden oynamadığımı bilmeliyim. Problemin ne olduğunu anlamalıyım. Koeman'a gidip benden ne istediğini sordum. Bana cevap vermedi. Taktiksel olarak anlatabilirdi, futbol açısından anlatabilirdi ama cevap vermedi.

Barcelona'dan ayrılma kararı aldığımda takımdan sorumlu yöneticiler beni aradı ve kararıma saygı duyduklarını ancak neden oynatılmadığımı onların da anlamadığını söylediler. Tüm takıma karşı davranışlarımdan ötürü beni takdir ettiklerini dile getirdiler ve bana şans dilediler.

Her neyse, haziran ayında Barcelona'da yeniden görüşeceğiz."