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    Miralem Pjanic ilk 11'e dönüyor

    Antalyaspor maçına rotasyon sebebiyle yedek başlayan Pjanic, bu akşam ilk 11’e dönüyor. Boşnak yıldız, Kartal’ın hücum hattını yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 11:01
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    Miralem Pjanic ilk 11'e dönüyor

    Kara Kartal’ın transfer döneminin son gününde İspanya La Liga ekibi Barcelona’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Miralem Pjanic, Siyah-Beyazlı formayla macerasına iyi bir başlangıç yapmıştı.

    Beşiktaş ’ta 2’si lig 1’i de Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 3 maçta 2 asist yapan 31 yaşındaki futbolcu, yoğun takvim sebebiyle Antalyaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlamıştı.

    Miralem Pjanic ilk 11 e dönüyor #1

    ASİSTLERİYLE HÜCUM HATTINA DESTEK OLACAK

    Ancak karşılaşmanın ilk yarısında Necip Uysal ve Mehmet Topal’ın sakatlık yaşaması sonrasında oyuna dahil olan Pjanic, hücum hattına hareket katmıştı.

    Tecrübeli futbolcu, bu akşamki Adana Demirspor mücadelesine ilk 11’de başlayacak. Yıldız isim, özellikle asistleriyle hücum hattına önemli destek olacak.

    Miralem Pjanic ilk 11 e dönüyor #2

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