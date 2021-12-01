Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Miralem Pjanic'in uyluk kemiğinde tendinit saptandığı duyuruldu.

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Miralem Pjanic sakatlandı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden Pjanic'in MR'ı sonrasında uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptandığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı.





RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın bu sabah gerçekleştirdği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen futbolcumuz Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptanmış olup oyuncumuzın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Yıldız futbolcunun Kasımpaşa maçında oynayamayacağı öğrenildi.