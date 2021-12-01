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    Miralem Pjanic sakatlandı

    Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Miralem Pjanic'in uyluk kemiğinde tendinit saptandığı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 15:49
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 16:02
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    Miralem Pjanic sakatlandı

    Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Miralem Pjanic sakatlandı.

    Sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden Pjanic'in MR'ı sonrasında uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptandığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı.

    Miralem Pjanic sakatlandı #1

    RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

    Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Futbol A Takımımızın bu sabah gerçekleştirdği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen futbolcumuz Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptanmış olup oyuncumuzın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

    Yıldız futbolcunun Kasımpaşa maçında oynayamayacağı öğrenildi.

    Miralem Pjanic sakatlandı #2

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