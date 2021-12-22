Miralem Pjanic: Sezon sonuna kadar buradayım

Beşiktaşlı Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu. "Burada olmaktan zevk alıyorum" diyen yıldız futbolcu sezon sonuna kadar takımda kalacağını söyledi.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların Barcelona'dan kiraladığı Boşnak futbolcu geleceğiyle ilgili konuştu.

Siyah-beyazlılarda mutlu olduğunu söyleyen Pjanic, sezon tamamlanana kadar bir yere gitmeyeceğini ifade etti.

"SEZON SONUNDA NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Boşnak yıldız yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kendimi daha iyi hissediyorum. Sakatlıktan döndüm, takımın bana ihtiyacı olduğu için biraz da erken döndüm. Şu an hocamız ile durumu düzeltmeye çalışıyoruz. Takımımızda özgüven yerine geldi. Beşiktaş'ta tüm sezon kalma konusunda kafamda bir şüphe yok. Takım arkadaşlarım ve bu harika taraftarı bırakıp bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Şu anda tek düşünebileceğim takımım, Beşiktaş. Burada olmaktan zevk alıyorum. Sezon sonuna kadar buradayım, bu kesin. Burada mutluyum. Herkesle aram iyi. Gelecek ne getirir bilmiyorum, şu anda bu sezonda ne olacağına odaklanmış durumdayım. Sezonun sonunda ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

"6 NUMARADA KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Pjanic görev yeri ile ilgili olarak da, "Hocamız, beni iyi tanıyor. Benim nerede en iyi performans vereceğimi o da biliyor. Bu pozisyonda oynarken organizasyon anlamında daha fazla sorumluluk aldığım bir yapı oluyor. 6 numarada kendimi daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim." dedi.