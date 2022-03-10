- Haberler
- Futbol Haberleri
- Miralem Pjanic'in gözü Galatasaray derbisinde
Miralem Pjanic'in gözü Galatasaray derbisinde
Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Miralem Pjanic, yaptığı ekstra çalışmalarla derbiye kadar hazır olmak istiyor.
- Haber Merkezi
- 10.03.2022 - 09:10
- Güncelleme : 10.03.2022 - 09:50
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, Süper Lig'de oynanacak Galatasaray derbisi için teknik direktör Önder Karaveli'den forma istedi.
Ligde pazartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta Josef de Souza ve Domagoj Vida'nın sakatlıklarının geçtiği ve derbide forma giyeceği öğrenildi.
DERBİDE OYNAMAK İSTİYOR
Sakatlığı devam eden bir diğer isim Miralem Pijanic'in tedavisi sürerken Boşnak yıldızın oynamayı çok istediği belirtildi.
Takım izinli olmasına karşın Ümraniye'ye gidip ekstra idman yapan Pijanic'in, Önder Karaveli'den forma istediği öğrenildi.