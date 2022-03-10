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Miralem Pjanic'in gözü Galatasaray derbisinde

Miralem Pjanic'in gözü Galatasaray derbisinde

Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Miralem Pjanic, yaptığı ekstra çalışmalarla derbiye kadar hazır olmak istiyor.