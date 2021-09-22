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- Miralem Pjanic'ten 4 maçta 3'üncü asist
Miralem Pjanic'ten 4 maçta 3'üncü asist
Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçta, siyah-beyazlıların Boşnak yıldızı Miralem, yine asist yaptı. 31 yaşındaki oyuncu, son 4 maçta üçüncü kez gol katkısı yaptı.
- Haber Merkezi
- 22.09.2021 - 11:30
- Güncelleme : 22.09.2021 - 11:42
Beşiktaş'ın sezon başı Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, siyah-beyazlılarda gol katkısı yapmaya devam ediyor.
4. haftadaki 3-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetinde Beşiktaş ile ilk kez sahaya çıkan ve Batshuayi'nin attığı ilk golün asistini yapan Pjanic, Borussia Dortmund'a 2-1 yenildikleri karşılaşmada da Montero'nun golünün asistini yaptı.
4 MAÇTA 3 ASİST
Antalyaspor'u 2-0 geri düştüğü maçta 3-2 yenen Beşiktaş adına o maçta gole katkı yapamayan Pjanic, Adana Demirspor maçında da asist yaptı. 31 yaşındaki orta saha, Montero'nun golünün ortasını yapan isim oldu.
Pjanic, Beşiktaş ile oynadığı 4 maçta 3 golün asistini yaptı.
Miralem Pjanic, geçen sezon Barcelona'da çıktığı 30 maçta asist yapamamıştı.