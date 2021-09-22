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    Miralem Pjanic'ten 4 maçta 3'üncü asist

    Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçta, siyah-beyazlıların Boşnak yıldızı Miralem, yine asist yaptı. 31 yaşındaki oyuncu, son 4 maçta üçüncü kez gol katkısı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 11:42
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    Miralem Pjanic'ten 4 maçta 3'üncü asist

    Beşiktaş'ın sezon başı Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, siyah-beyazlılarda gol katkısı yapmaya devam ediyor.

    4. haftadaki 3-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetinde Beşiktaş ile ilk kez sahaya çıkan ve Batshuayi'nin attığı ilk golün asistini yapan Pjanic, Borussia Dortmund'a 2-1 yenildikleri karşılaşmada da Montero'nun golünün asistini yaptı.

    4 MAÇTA 3 ASİST

    Antalyaspor'u 2-0 geri düştüğü maçta 3-2 yenen Beşiktaş adına o maçta gole katkı yapamayan Pjanic, Adana Demirspor maçında da asist yaptı. 31 yaşındaki orta saha, Montero'nun golünün ortasını yapan isim oldu.

    Pjanic, Beşiktaş ile oynadığı 4 maçta 3 golün asistini yaptı.

    Miralem Pjanic, geçen sezon Barcelona'da çıktığı 30 maçta asist yapamamıştı.

    Miralem Pjanic ten 4 maçta 3 üncü asist #1

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