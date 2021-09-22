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Miralem Pjanic'ten 4 maçta 3'üncü asist

Miralem Pjanic'ten 4 maçta 3'üncü asist

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçta, siyah-beyazlıların Boşnak yıldızı Miralem, yine asist yaptı. 31 yaşındaki oyuncu, son 4 maçta üçüncü kez gol katkısı yaptı.