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    Miralem Pjanic'ten Beşiktaş açıklaması

    Miralem Pjanic'ten Beşiktaş açıklaması

    Beşiktaş'ta kiralık oynayan Miralem Pjanic, istediği kadar kupa kazanamadığını söyledi.
    • 26.05.2022 - 15:14
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 15:54
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    Sezon başında Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, İtalyan gazetesi La Repubblica'ya açıklamalarda bulundu.

    Beşiktaş'ta tamamladığı sezonla ilgili Pjanic, "Daha fazla şampiyonluk kazanacağımı düşünüyordum. Türkiye Süper Kupası'nı kazandık ama ligi kaybettik. Beşiktaş'a bağlıyım. Kulübü seviyorum ve taraftarları seviyorum." ifadelerini kullandı.

    "Barcelona'nın benim için bir anlamı var"

    Kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona'ya dönen Bosnalı oyuncu, sözleşmesinin sonun kadar Katalan ekibinde kalmak istediğini söyledi. Pjanic açıklamasında, "Barcelona'nın benim için bir anlamı var. Bu kulüp, çocukluk hayalimdi. Şimdilik iki yıl daha buradayım. Sözleşme bitirmeyi istemiyorum ama neler olacağını bilmiyorum." dedi.

    Miralem Pjanic ten Beşiktaş açıklaması #1

    "Mourinho, eksik olan çılgınlığı getirdi"

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bugün finalde, Feyenoord'la karşılaşacak eski takımı Roma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Pjanic, "Mourinho, oyuncuların en iyi performansını ortaya çıkartıyor. Roma'yı ilk yılında Avrupa'da finale taşıdı. Mou, Roma'da eksik olan çılgınlığı getirdi Roma'nın her zaman iyi antrenörleri oldu ama Mourinho, her yerde kazandı ve böyle durumları nasıl yöneteceğini iyi biliyor. Takımdan istediğini alıyor ve taraftarlarla uyum içinde hareket ediyor." dedi.

    Miralem Pjanic ten Beşiktaş açıklaması #2

    "Roma ile hiçbir şey kazanamamak büyük bir acı"

    Pjanic, Juventus'la sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklayan Paulo Dybala'nın Roma'ya harika bir transfer olacağını söyledi.

    31 yaşındaki oyuncu, Roma dönemiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

    "Roma ile hiçbir şey kazanamamak benim için büyük bir acı. Çok güçlü bir takımımız vardı ama olmadı. Juventus inanılmaz sezonlar geçirdi ancak bizi, sakinleştirebilecek ve yönetecek bir yönetim yoktu."

    Miralem Pjanic ten Beşiktaş açıklaması #3


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