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    Miralem Pjanic'ten Türkiye ve Beşiktaş'a övgü

    Miralem Pjanic'ten Türkiye ve Beşiktaş'a övgü

    Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic, sosyal medya hesabından takımını ve Türkiye'yi öven bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 09:51
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    Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, Beşiktaş'ta olmasının kendisi adına büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

    ÖVGÜ DOLU SÖZLER

    Pjanic, paylaşımında, "Türkiye, burada bulunduğum muhteşem iki ay için ve beni burada evimde gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu şehre ve sizlerden gelen her şeye aşığım. Benim için büyük bir mutluluk Beşiktaş ailesinin ve bu hikayenin bir parçası olmak. Her şey için teşekkür ediyorum ve hep birlikte bu hikayeyi mükemmel hale getirelim. Sevgilerimle, Miralem." ifadelerine yer verdi.

    İşte Pjanic'in o paylaşımı:

    Miralem Pjanic ten Türkiye ve Beşiktaş a övgü #1

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