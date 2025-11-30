Mircea Lucescu derbiye geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya ile karşılaşacak.

Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türk yıldızları yakından takip etmek için harekete geçiyor.

DEV DERBİYİ İZLEMEYE GELİYOR

Romanya'dan GSP'de yer alan habere göre, Lucescu, 1 Aralık'ta Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Kadıköy'de karşı karşıya geleceği dev derbiyi tribünden takip edecek.

GSP'de yer alan haberde, Lucescu'nun derbi için bu kararının ardından, "Lucescu, her iki takımın milli oyuncularının Süper Lig'de lider olmak için maksimum performanslarını sergilemek zorunda kalacakları heyecanlı bir derbi maçını yerinde izleyecek." denildi.

Öte yandan Mircea Lucescu, 5 Aralık'ta Washinghon'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası grup kura çekimine ise katılmayacak.

KURAYA KATILMAYACAK

80 yaşındaki teknik adamın kalça sorunları olduğu ve İstanbul-Washinghon arasında 12 saat uçmak istemediği yazıldı.

Dünya Kupası play-off yarı final maçında A Milli Takımımız, 26 Mart'ta Romanya'yı sahasında konuk edecek.