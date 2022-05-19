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    Mircea Lucescu: Fenerbahçe'den teklif aldım

    Ukrayna Ligi'nden Dinamo Kiev'i çalıştıran 76 yaşındaki Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu, Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı.
    • 19.05.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 10:35
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    Mircea Lucescu: Fenerbahçe'den teklif aldım

    Süper Lig'in ilk yarısında Vitor Pereira ile kötü bir devre arasına giren Fenerbahçe, teknik adamlık koltuğuna İsmail Kartal'ın gelmesiyle çıkış yaşadı.

    Fakat sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı henüz netleşmemişken Ukrayna Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

    Mircea Lucescu: Fenerbahçe den teklif aldım #1

    "Biri Fenerbahçe'den olmak üzere ciddi teklifler aldım"

    GSP'ye konuşan Lucescu, Fenerbahçe'den teknik direktörlük teklifi aldığını belirterek, "Biri Fenerbahçe'den olmak üzere ciddi teklifler aldım. Dinamo Kiev ile 2024 yılına kadar sözleşmem devam ediyor. Bir korkak gibi Dinamo Kiev'i bırakıp gidemem" açıklamasını yaptı.

    Mircea Lucescu: Fenerbahçe den teklif aldım #2

    Mircea Lucescu'nun kariyeri

    Cornivul Hunedoara'da teknik direktörlüğe kariyerine başlayan Mircea Lucescu daha sonra Romanya Milli Takımı, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bükreş, Inter, Galatasaray, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Zenit, Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Dinamo Kiev'de görev aldı.

    Rumen çalıştırıcı, bu sezon takımının başında 26 maçta 15 galibiyet ve 4 beraberlik ile 7 mağlubiyet elde etti.

    Başarılı teknik adam, 2 Süper Lig ve 1 UEFA Süper Kupası kazandı.

    Mircea Lucescu: Fenerbahçe den teklif aldım #3


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