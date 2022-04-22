Mircea Lucescu: Morutan diğerlerinden daha kaliteliydi

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, Morutan hakkında konuştu.

Yaşanan savaş nedeniyle futbol ligleri durdurulan Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini çalıştıran Mircea Lucescu, Galatasaray'ın rumen futbolcuları Olimpiu Morutan'dan övgüyle bahsetti.

"Morutan diğerlerinden daha kaliteli"

Ukrayna'daki savaştan etkilenen insanlar için Galatasaray ile oynadıkları yardım maçına ilişkin konuşan Lucescu, Romanya'da katıldığı bir televizyon programında şunları söyledi:

"Galatasaray ile dostluk maçı oynadık. Tribünler doluydu ve güzel bir atmosfer vardı.

Galatasaray'da topla mesafe kat edebilen Morutan ve 2-3 oyuncu vardı. Bu oyuncular diğerlerinin daha üzerinde kaliteye sahipti."