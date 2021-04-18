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    Mircea Lucescu şampiyonluğa koşuyor

    Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğa çok yaklaştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2021 - 11:46
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    Mircea Lucescu şampiyonluğa koşuyor

    Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev, Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğa koşuyor.

    ŞAMPİYONLUK İÇİN GERİ SAYIM

    Dinamo Kiev, ezeli rakibi Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla rakibi arasındaki puan farkını 13'e çıkardı. Ligimin bitimine 4 hafta kala Dinamo Kiev kulübü artık şampiyonluk için geri sayıma geçti.

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grupta 3. olduktan sonra Avrupa Ligi'nde son 16 tura kalan Dinamo Kiev, Ukrayna Süper Kupa'da ise Shakhtar Donetsk'i mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

    Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'de sezonu 2 kupayla tamamlamaya çok yakın.

    Mircea Lucescu şampiyonluğa koşuyor #1

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