Mircea Lucescu, Süper Kupa maçına geliyor TFF, Mircea Lucescu'yu Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki oynanacak Süper Kupa maçına davet etti.

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2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak.

Lucescu davet edildi

Mücadelede derbiyi sürpriz bir isim de takip edecek. Rumen basınında yer alan habere göre Mircea Lucescu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da oynayacağı Süper Kupa'ya davet edildi.

Rumen teknik adam, daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve Milli Takım'ı çalıştırmıştı.